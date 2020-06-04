Во второй тур конкурса типовых больниц прошли 18 проектов

18 проектов центральных районных больниц прошли во второй тур Всероссийского конкурса на лучший архитектурный проект типовых медучреждений. Об этом сообщает портал «Будущее России Национальные проекты».

Работы представили 12 проектных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и Красногорска Московской области. Семь проектов разработаны для больницы на 400 коек, пять — для учреждений на 240 коек и еще шесть — для больниц на 80 коек.

Документ о проведении конкурса подписали Минстрой и Минздрав России по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение». Отмечается, что жюри завершит работу до 1 июля, победителей объявят 10 июля. По результатам конкурса с победителями и призерами будут заключены договоры о приобретении в собственность Россией исключительного права на реализацию их проектов.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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