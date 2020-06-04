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Россияне согласились променять заграницу на родину

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Россияне, мечтавшие отправиться в отпуск за границу, согласились променять его на отдых в пределах страны. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс.Путешествия», передает ТАСС.

Согласно результатам опроса, 65 процентов респондентов готовились летом к поездке по России, а 35 процентов — за рубеж. При этом из последних 32 процента туристов признались, что решатся и на путешествие по родине, если летом границы останутся закрытыми.

Кроме того, аналитики выяснили, что всего летний отпуск в 2020 году запланировали 76 процентов россиян, из которых 14 процентов задумали поездку в июне, 41 процент — в июле, а 45 процентов — в августе.

Ранее в июне стало известно, что самым большим страхом россиян перед отпуском во время пандемии оказалась угроза помещения на 14-дневный карантин на курорте. Большинство (27 процентов) признались, что опасаются попадания в обсерватор, в то время как 24 процента беспокоятся из-за того, что придется проводить отпуск, соблюдая ограничения.

29 мая сообщалось, что МИД России призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом. Как отметили в министерстве, гражданам стоит учитывать, что большинство популярных стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян, и по некоторым из них информация появится только в конце июня.

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