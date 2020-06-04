Сбежавшая из России полковник полиции пойдет под суд за махинации на службе

В Ростове-на-Дону в суд направили дело бывшей начальницы отдела дознания Натальи Разумной, которую обвиняют в фальсификации доказательств, незаконном освобождении от уголовной ответственности, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года Разумная, расследуя уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов, освободила от уголовной ответственности жителя Ростова и привлекла вместо него невиновного. Кроме того, бывший полковник обвиняется по статье 159 УК России («Мошенничество»). Установлено, что с марта по апрель 2017 года она получила от жительницы Ростова 500 тысяч рублей якобы за содействие в снятии судимости.

В июле 2019 года сообщалось, что Разумная забросила страницу в Instagram, которую ранее активно вела, сбежала из России, но была задержана.

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