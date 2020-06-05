Опубликованы фото защищающих от коронавируса кресел для самолетов

Производители представили новую конфигурацию кресел для самолетов, которая помогает соблюдать требования социальной дистанции в процессе авиаперевозок во время пандемии коронавируса. Соответствующие фото опубликовал Fox News.

Согласно информации портала, конструкция предполагает своеобразный вертикальный выступ-«разделитель» между креслами у иллюминатора и прохода вместо еще одного кресла посередине. Он помогает значительно увеличить расстояние между путешественниками.

Таким образом, разработка препятствует распространению инфекции, защищает путешественников и снижает риск заражения. Предполагается, что подобная конфигурация может быть адаптирована для 90 процентов всех существующих в настоящее время кресел самолетов.

Автором проекта под названием Interspace Lite стала транспортная компания Universal Movement совместно с авиакосмическим производителем Safran.

21 апреля компания Aviointeriors, которая ранее придумала стоячие места для салонов самолетов, предложила новый дизайн авиакресел для перелетов во время пандемии коронавируса. Согласно проекту, кресла будут оснащены боковыми пластиковыми экранами, предотвращающими контакт пассажиров друг с другом и распространение микробов. Уточнялось, что после полетов сотрудники авиакомпаний должны будут тщательно их мыть, поскольку вирус может жить на пластике до трех суток.

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