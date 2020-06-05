Двоих футболистов немецкого клуба оштрафовали за стрижку

Игроки дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи были оштрафованы Немецкой футбольной лигой (DFL) за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению руководства лиги, футболисты нарушили рекомендации по соблюдению общих стандартов гигиены и защиты от инфекций, когда воспользовались услугами парикмахеров на дому и сделали фотографии новых стрижек без масок. DFL не уточнил сумму штрафа для игроков.

20 мая защитник «Тоттенхэма» Серж Орье нарушил режим самоизоляции и пригласил домой парикмахера. Английский клуб не стал штрафовать игрока.

Розыгрыш немецкой Бундеслиги был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. 16 мая чемпионат возобновили с рядом ограничений, среди которых запрет на посещения матчей зрителями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!