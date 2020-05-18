Переболевшего коронавирусом игрока «Челси» задержали после встречи с моделью

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои задержан после встречи с моделью у себя дома. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел утром 17 мая. Девушка, имя которой не сообщается, вызвала в пентхаус игрока на западе Лондона полицию и скорую помощь. Детали произошедшего не раскрываются, однако известно, что Хадсон-Одои познакомился с моделью в интернете, а затем отправил за ней автомобиль.

В итоге девушка отправилась в больницу, а 19-летнего игрока задержали. В марте полузащитник переболел коронавирусом и должен был соблюдать режим самоизоляции.

16 мая сообщалось, что футболист Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого не называлось, нарушил карантин ради секс-вечеринки с моделями.

В нынешнем сезоне Хадсон-Одои провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил один мяч и сделал четыре результативных передачи. В активе полузащитника три матча в составе национальной сборной Англии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!