На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

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По словам Шойгу, «Рапира» своим выстрелом срежет фонтанную арматуру нефтяной скважины, после чего можно установить противовыбросовое оборудование для герметизации. Кроме того, в ликвидации пожара помогут артиллеристы, которых также отправили вместе с боевым орудием на военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.

К министру обороны обратился врио главы региона Игорь Кобзев. По его словам, вместе с артиллеристами и противотанковой пушкой потушить огонь будет возможно до 8 июня. Отмечается также, что пламя не угрожает лесу и местным селам. Ближайший населенный пункт располагается примерно в ста километрах от скважины. Информации о пострадавших пока нет, сумму убытка подсчитают после ликвидации последствий.

На Аянском нефтяном месторождении на территории Усть-Кутского района разгорелся огонь 30 мая. Пожарные расчеты пытались справиться с огнем, работая на месте совместно с сотрудниками «Юграпромбезопасность», но очаг пламени остановить не смогли.

100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» появилась в 1970-х, разработанная советскими инженерами на основе гладкоствольной Т-12.

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