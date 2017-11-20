Массированный огневой удар под Петербургом попал на видео

На полигоне «Лужский» в Ленинградской области артиллеристы Западного военного округа продемонстрировали массированный огневой удар. Видео в понедельник, 20 ноября, публикует RT.

В учениях задействовали самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19М2 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», гаубицы Д-30, противотанковые орудия «Рапира», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», а также минометы.

Таким образом на полигоне отпраздновали День ракетных войск и артиллерии, отмечаемый 19 ноября.



