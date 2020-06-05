Перечислены профессии с самыми высокими зарплатами в России

Самые высокие зарплаты в России получают специалисты логистики, судоходства и недвижимости. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет RT.

Проанализировав более 150 тысяч вакансий за май, авторы исследования выяснили, что больше всего денег получают в сфере логистики и работы на складе: в среднем до 155 тысяч рублей. Чаще всего в этой области работодатели ищут водителей с личным автомобилем и водителей-экспедиторов, перечисляется в сообщении.

Работники сферы судоходства могут рассчитывать в среднем на 154 тысячи в месяц. Однако по некоторым вакансиям зарплаты гораздо выше. Например, матросу во Владивостоке предлагают до 240 тысяч рублей.

Также высокий доход — у специалистов по работе с недвижимостью. Средний заработок в этой отрасли составляет 141 тысячу рублей.

Авторы исследования выделили и вакансии в стартапах. В среднем начинающие сотрудники могут рассчитывать на зарплату в 140 тысяч рублей.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Нацпроект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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