На Ямале началось благоустройство

В муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа началось благоустройство территорий, сообщает Infox.ru со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Артюхова.

В этом году планируется благоустроить 682 двора и общественных пространства. Все работы пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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Так, в Салехарде будет реконструирована набережная озера Лебяжье. Там появятся детская игровая площадка, лодочная станция, пирсы и прогулочная зона с велодорожкой. Кроме того, на улице Чубынина будет построен сквер, а на улице Зои Космодемьянской — одна из самых больших в городе детских игровых зон.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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