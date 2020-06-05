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Десятки ярмарок возобновили работу в Москве

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Десятки ярмарок выходного дня возобновили работу в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает агентство «Москва».

Он уточнил, что в городе открылись 82 ярмарки, на них приехали около двух тысяч продавцов из более чем 40 регионов России. По словам Немерюка, ярмарки работают в другом режиме. «Выполняются серьезные требования Роспотребнадзора: соблюдение социального дистанцирования, двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств», — рассказал глава департамента.

Кроме того, несколько раз в день сотрудники ярмарки измеряют температуру тела, а также носят маски и перчатки. Немерюк рекомендовал пенсионерам приходить за продуктами пораньше, до основного потока покупателей, чтобы было меньше контактов.

В этом году ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 21:00. Самая большая из них — в районе Строгино — вмещает 90 торговых точек. Также открылись ярмарки по 12 новым адресам: на улицах 1905 года, Грузинский Вал, Скаковая, Ростокинская, Южнопортовая, Перерва, Азовская, Никулинская, Коломенский проезд, Нахимовский и Волгоградский проспекты, а также вблизи станции метро «Саларьево». Каждого участника ярмарок обеспечили защитным экраном и кожным антисептиком.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня и объявил о втором этапе смягчения ограничений. Рестораны и кафе в столице все еще будут закрыты, однако граждане смогут гулять в парках и скверах и заниматься спортом на улице. Откроются химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, автосалоны, непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты, а также организации, оказывающие другие бытовые услуги. Кроме того, в столице начнут работать ярмарки выходного дня.

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