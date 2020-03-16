В Подмосковье начались мероприятия по дезинфекции ярмарок

В Подмосковье ежедневно проходит 60 ярмарок, все они охвачены мероприятиями по дезинфекции и контролем за общим состоянием продавцов, сообщается в Telegram-канале «Коронавирус.Мособлштаб».

«Контроль за соблюдением требований осуществляют организаторы ярмарок и администрации муниципалитетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем в день каждую ярмарку посещают 1,5 тысячи человек.

Ранее в подмосковном правительстве заявили, что визитной карточкой ярмарочных мероприятий региона следует считать ярмарку «Ценопад». Некоторые группы товаров на этих ярмарках можно приобрести со скидкой в 70 процентов. На ярмарках можно приобрести фермерскую, молочную и мясную продукцию, овощи и фрукты, домашнее сало, соленья, колбасные и рыбные деликатесы и другие продукты. Кроме того, в ряде муниципалитетов они сопровождаются праздничными мероприятиями.

