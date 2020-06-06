Турецкий военный погиб в Идлибе

Турецкий военнослужащий погиб, двое получили ранения в результате нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе. Об этом сообщает министерство обороны страны, передает РИА Новости.

При этом ведомство не уточняет, со стороны какой группировки была совершена атака на бронированную машину скорой помощи. По выявленным целям напавших был открыт ответный огонь. В результате происшествия двух пострадавших эвакуировали на вертолете.

В конце мая в Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4. Во время движения военных сработало самодельное взрывное устройство. Состояние некоторых пострадавших оценивалось как тяжелое.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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