Взрыв турецкого конвоя в Сирии случайно сняли на видео

Момент взрыва турецкого конвоя в сирийском Идлибе случайно попал в объектив камеры пролетавшего мимо квадрокоптера, видео опубликовано в Telegram-канале WarJournal.

Предположительно, в результате взрыва на трассе M4 тяжело пострадали двое турецких военных. Известно, что их эвакуировали на вертолетах в больницу.

Ранее сообщалось, что в сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4. Отмечалось, что во время движения военных сработало самодельное взрывное устройство.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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