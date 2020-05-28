Российский конвой в Сирии забросали большими камнями с моста

Российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Видео опубликовано в Telegram-канале «Вестник Дамаска».
На кадрах видно, как жители закидывают с моста колонну российской техники большими камнями. Кроме того, некоторые недовольные бросали камни, находясь на одном уровне с патрулем.
Предыдущий похожий эпизод был зафиксирован 12 мая. Тогда на кадрах видео было заметно, как женщины забрасывают камнями броневик российской военной полиции. При это раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским.
О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.