Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

В Усть-Кутском районе Иркутской области артиллеристы смогли ликвидировать пожар на нефтяной скважине несколькими точными выстрелами из противотанковой пушки МТ-12 «Рапира». Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что ночью военные смогли с «ювелирной точностью» срезать фонтанную арматуру скважины с самого близкого расстояния от очага возгорания — 180 метров. Также сообщается, что после работы артиллеристов появилась возможность установить противовыбросовое оборудование для герметизации.

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Пожар на скважине окончательно потушили 7 июня, рассказали представители компании «Тихоокеанский терминал». Кроме того, они заявили, что без вмешательства артиллеристов и их противотанковой пушки ничего бы не вышло. «Пострадавших нет. При возгорании были проведены оперативные работы по возведению вокруг скважины обвалования высотой четыре метра, в результате не было допущено загрязнение территории», — добавили в комапнии.

5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине. Он заявил, что артиллеристов вместе с боевым орудием отправили на место происшествия на военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.

Отмечается также, что пламя не угрожает лесу и местным селам. Ближайший населенный пункт располагается примерно в ста километрах от скважины.

Возгорание на Аянском нефтяном месторождении на территории Усть-Кутского района возникло 30 мая. Пожарные расчеты пытались справиться с огнем, работая на месте совместно с сотрудниками «Юграпромбезопасность», но очаг пламени остановить не смогли.

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