Сообщение о переезде Скрипалей в Новую Зеландию назвали отвлекающим маневром

Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что о переезде ее дяди из Великобритании говорили давно. Так она отреагировала на сообщение о прибытии экс-офицера и его дочери Юлии в Новую Зеландию, передает РИА Новости.

Скрипаль отметила, что ничего не знает о переезде дяди. «Я считаю, что они по-прежнему в Портон-Даун. Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно», — пояснила она.

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По мнению собеседницы агентства, за Скрипалями требуется медицинское наблюдение, которое могут оказать только в Великобритании. «Я думаю, информация в СМИ про их переезд — это просто отвлекающий маневр», — подчеркнула родственница бывшего разведчика.

Ранее 7 июня The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию. По данным издания, Скрипали получили от властей Великобритании материальную помощь и документы с новыми именами. До этого экс-сотрудник ГРУ с дочерью около года жили в выделенном МИ-6 жилье.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России.

Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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