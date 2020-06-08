В России вылечилась половина всех зараженных коронавирусом

За последние сутки в России вылечилось почти четыре тысячи зараженных коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в стране поправилось 230 688 человек, это почти половина от общего количества зараженных. Активных инфицированных насчитывается 240 тысяч.

Больше всего за день излечилось в Москве (1633). Всего там выписано 104 347 больных. В Подмосковье вылечилось 569 жителей. Больше ста поправившихся насчитывается в Петербурге, Чувашии, Брянской области.

Для переболевших коронавирусом дали рекомендации в Минздраве. Им посоветовали продолжать соблюдать существующие меры до окончания пандемии, поскольку наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения.

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