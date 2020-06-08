В еще одном российском регионе смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Первый этап снятия ограничений включает отмену режима обязательной самоизоляции для прибывающих из других регионов, а также ограничений по выходу из дома, за исключением жителей старше 65 лет и тех, у кого есть ряд хронических заболеваний.

По словам Томенко, это стало возможным благодаря выполнению рекомендации санитарных властей России по ключевым показателям: коэффициенту распространения вируса, охвату населения тестированием и наличию свободного коечного фонда.

Также жителям края разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе без использования уличных тренажеров. Совместно тренироваться можно не более двум людям или членам семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее пяти метров.

Открываются санаторно-курортные организаций, у которых есть медлицензии. Помимо этого, разрешена розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий. Разрешено работать зоопаркам на открытом воздухе, при соблюдении посетителями дистанции.

Однако запрет на мероприятия отдыха при скоплении людей, в том числе на пляжах сохранен. Работа гостиниц и отелей также пока не возобновляется. В том числе продолжает действовать масочный режим.

26 мая смягчили ограничения, введенные ранее из-за эпидемии коронавируса, в Приморском крае. На первом этапе послаблений ограничительных мер власти допустили открытие парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских, а также разрешили непродовольственную торговлю в залах до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного уличного входа и ограничением по количеству посетителей — один человек на четыре квадратных метра.

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