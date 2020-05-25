Российские медики с COVID-19 пожаловались на питание и нехватку средств защиты

Видео: t.me/pdmnews

Зараженные коронавирусом медики пожаловались на предоставляемое им скудное питание и нехватку средств защиты в больнице №1 в Барнауле, которая была перепрофилирована для лечения пациентов и сотрудников с COVID-19. Записанное медиками видео опубликовано в Telegram-канале издания «Подъем».

На кадрах видны две кастрюли с манной кашей и две коробки, внутри которых лежат сливочное масло, сахар, заварка, сыр. Хлеба и горячей воды им не принесли. «Нет посуды вообще, дали чай, видимо, его жевать нужно. Вчера у нас был ужин в десять вечера, мы его с боем выбили», — рассказала автор ролика, показывая продукты.

По ее словам, это все продукты, которые медперсонал получил на завтрак для врачей и пациентов. Сотрудников реанимации кормят отдельно. «О них позаботился собственный заведующий», — добавила женщина.

В пресс-службе Минздрава Алтайского края изданию сказали, что проблема с питанием в медучреждении уже решена. Там пояснили, что она возникла из-за перепрофилирования больницы.

По информации «Подъема», медики этой клиники также сообщали о нехватке гигиенических и защитных средств, а также о непрозрачной схеме начисления зарплат. По факту последнего пункта ведомство начало проверку.

Барнаульская больница №1 стала инфекционным госпиталем 19 мая после массового заражения медперсонала.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!