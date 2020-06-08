«Единственная красавица в семье Кардашьян» нашла оправдание фотошопу на снимке

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, подверглась критике из-за фотошопа на старом снимке. Соответствующая дискуссия развернулась в Twitter.

На фоне протестов в США из-за смерти чернокожего мужчины многие звезды американского кино и шоу-бизнеса вышли на улицу c с плакатами в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Так, один юзер разместил в интернете снимок Дженнер, на котором она позирует на улице в черных джинсах, топе и маске, держа в руках табличку с упомянутой фразой.

👀 #dahvedlevyrockingyou @newworldawaken #kendalljenner Фото опубликовано @dahvedlevy

Пользователи сети обратили внимание на то, что маска и плакат были добавлены на кадр с помощью фотошопа, поэтому принялись критиковать знаменитость. «Какого черта?», «Худший фотошоп, который я видела», «Тень выдает то, что она ничего не держит в руках», «У нее вообще есть совесть?» — возмущались они.

Дженнер отреагировала на комментарии поклонников, опубликовав в свое оправдание скрин вирусной фотографии на своей странице в Twitter. «Кто-то отфотошопил этот кадр. Я этого не делала», — подписала она твит.

В результате фанаты нашли оригинал снимка, на котором была ретушь, и убедились в честности супермодели.

Протесты в США начались после убийства Джорджа Флойда, задержанного в Миннеаполисе. Полицейский давил мужчине коленом на горло, хотя Флойд говорил, что не может дышать. Из-за этого в городе начались волнения, после чего люди вышли на улицы и в других штатах.

Ранее в июне девушка побрилась налысо в знак протеста и была обругана. Мэдди (Maddie) опубликовала в сети коллаж, на котором показано, как кто-то сбривает ее длинные волосы. В описании к фотографии она заявила, что таким образом проявила солидарность к движению Black Lives Matter. Однако юзеры раскритиковали ее за то, что она решила привлечь к себе внимание на фоне протестов против расизма.

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