Тушение нефтяной скважины противотанковой пушкой в России попало на видео

Тушение пылающей нефтяной скважины в Усть-Кутском районе Иркутской области выстрелами из противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в YouTube-канале Минобороны.

На ролике показано, как артиллеристы ликвидируют пожар, возникший из-за разгерметизации фонтанной арматуры на нефтяной скважине. По данным Минобороны, военнослужащие срезали фонтанную арматуру горевшей скважины ночью с минимально возможного расстояния — 180 метров. «Это помогло установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

О тушении пожара на нефтяной скважине сообщалось 7 июня. Представители компании «Тихоокеанский терминал» рассказали, что без вмешательства артиллеристов и их противотанковой пушки ничего бы не вышло. В происшествии никто не пострадал.

Возгорание на Аянском нефтяном месторождении на территории Усть-Кутского района возникло 30 мая. Пожарные расчеты пытались справиться с огнем, работая на месте совместно с сотрудниками «Юграпромбезопасность», но очаг пламени остановить не смогли.

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