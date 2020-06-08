Зеленский захотел законодательно закрепить права и обязанности первой леди

Президент Владимир Зеленский захотел разработать закон, который бы закрепил права и обязанности первой леди страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Зеленский считает, что отсутствие законодательства, которое бы регулировало этот вопрос, является проблемой Украины. По мнению главы государства, в будущем у супруги президента должны быть определенные закрепленные обязанности.

«Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать. Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне, закрепить этот вопрос. Тут не нужно никакое бюджетное финансирование», — заявил он.

Ранее Зеленский уже привлекал супругу к государственному управлению. В частности, он уволил жену бывшего главы государства Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», отдав этот пост Елене Зеленской.

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