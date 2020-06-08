Россия договорилась с Турцией о новых поставках С-400

Россия договорилась с Турцией о новых поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

«У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Остались технические работы», — отметил представитель Анкары. Он также подтвердил, что Турция введет в эксплуатацию комплексы ЗРК, несмотря на замедление из-за эпидемии коронавируса.

Первоначально предполагалось, что Турция начнет использовать С-400 в апреле или мае 2020 года.

В декабре 2019 года советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что одной из причин покупки Анкарой российских С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot. Он отметил, что задача Турции — обеспечить свою безопасность, и это понимает в том числе президент США Дональд Трамп, несмотря на введенные против Анкары экономические санкции.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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