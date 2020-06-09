Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией

Видео:t.me/Lshot

Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП. Кадры опасного вождения актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, опубликовал Telegram-канал Life Shot во вторник, 9 июня.

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Инцидент произошел во время выезда машины Ефремова на Садовое кольцо. Он перестроился сразу во вторую полосу и подрезал другой автомобиль, водитель которого успел затормозить. Отмечается, что это произошло за 30 секунд до того, как Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второй машины Сергей Захаров позже скончался в больнице. Ефремова отпустили под подписку о невыезде, потому что тот не мог дать показания из-за опьянения.

ДТП произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве.

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