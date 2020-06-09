Названы последствия чрезмерного мытья рук

Чрезмерная гигиена тела на фоне пандемии коронавируса может навредить здоровью. Об этом сообщается в отчете специалистов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованном на сайте организации.

Специалисты обратили внимание на участившиеся случаи обращений населения в клиники и токсикологические центры. Как правило, люди жаловались на проблемы со здоровьем после использования токсичных средств дезинфекции, вроде отбеливателей, уксуса, раствора аммиака. Выяснилось, что с помощью частого мытья рук и бытовой химии люди хотели защититься от коронавируса.

В CDC провели исследования, в рамках которого были опрошены 502 взрослых американца. Оказалось, что 39 процентов респондентов применяли неподходящие для кожной дезинфекции средства, наносили на открытую кожу токсичные вещества или вдыхали поднимающиеся с них пары. При этом большинство опрошенных подтвердили, что знакомы с рекомендациями по гигиене и последствиями использования бытовой химии. 68 процентов знали, что нужно мыть руки после использования токсичных средств, 73 процента проветривали помещение после обработки поверхностей отбеливателем или порошком.

Чаще всего обратившиеся в клиники американцы — 11 процентов пациентов — жаловались на воспаление носоглотки, по восемь процентов случаев приходится на раздражение кожи, глаз, головокружение, головную боль. Остальные пациенты — на каждую категорию случаев приходится по шесть процентов — обращались к врачам из-за тошноты или проблем с дыханием.

В заключении CDC говорится, что мытье рук, в частности, с применением кожных антисептиков, является наилучшей профилактикой вирусных заболеваний. Медики уточнили, что перед использование токсичных средств для дезинфекции помещений необходимо защищать открытые участки кожи и органы дыхания, а также читать инструкцию.

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