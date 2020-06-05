Раскрыт механизм смертельной и распространенной инфекции

Ученые Университета Альберты в Канаде выяснили, как один из самых распространенных и опасных возбудителей респираторных инфекций — респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — заражает клетки человека. Наибольшую опасность эта инфекция представляет для маленьких детей, лекарств и вакцин против нее нет. Статья исследователей, раскрывающая механизм проникновения вируса, опубликована в журнале Nature.

Уникальная особенность вируса заключается в том, что он остается прикрепленным к клетке в течение нескольких часов, прежде чем ему удается проникнуть в нее. Ключевую роль в заражении играет клеточный рецептор нуклеолин, с которым вирус связывается, после чего заражает клетку. Обычно нуклеолин находится внутри клетки, и ученые не знали, что заставляет его выходить на поверхность, к вирусу.

Оказалось, что РСВ сначала связывается с другим рецептором IGF1R и белком PKC-zeta, запуская внутрь клетки сигнал, который, подобно дверному звонку, вызывает нуклеолин. По сути, вирус эволюционировал для того, чтобы использовать нормальную клеточную функцию в своих целях. Однако возникает вопрос, что вирус делал в самом начале своего развития, связывался ли с нуклеолином или с IGF1R. Это ученые собираются выяснить в будущих исследованиях.

Авторы надеются, что их работа поможет разработать эффективные методы лечения заболевания, которое убивает от 150 до 200 тысяч человек во всем мире ежегодно.

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