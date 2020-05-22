Назван самый простой способ дезинфекции маски

Многоразовые защитные маски следует регулярно мыть. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на медиков и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Специалисты CDC рекомендовали мыть маски после каждого использования. Самый простой способ дезинфекции маски в домашних условиях заключается в стирке горячей водой и моющими средствами, вроде обычного мыла. По словам доцента Университета Алабамы (США) Пенни Уотс (Penni Watts), после названного способа дезинфекции маску следует тщательно просушить — в идеале, с помощью горячего воздуха.

Чистые тканевые маски следует хранить до следующего использования в закрытом бумажном пакете, чтобы не допустить появления на тканевой поверхности микробов и вирусов.

Представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США также заметили, что роль защитной маски может выполнять кусок старой футболки, шарф, бандана — при появлении на улице ими следует прикрывать рот и нос. CDC крайне не рекомендует приобретать медицинские маски типа N95, используемые врачами, чтобы не допустить дефицита защитных средств на рынке.

Необходимость регулярной очистки защитных масок в конце апреля подтвердил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. По словам специалиста, маски не нужно кипятить или прогревать в микроволновой печи — достаточно мыть аксессуар мыльной водой.

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