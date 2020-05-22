Наука и техника
 
Последние новости
Ким Чен Ына снова потеряли
Бывшего вора в законе Паштета назвали кандидатом в лидеры криминала Белоруссии
Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины
Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных
Дизайнер снял в рекламе свою бабушку в пиджаке на голое тело
Критиковавшего российского министра за «трэш и дичь» экономиста взяли на госслужбу
В Москве нашли квартиру за 12 тысяч рублей в месяц
Анонсировано совещание с Путиным по ситуации с коронавирусом
Новый сериал о сексе вызвал критику зрителей и привлек внимание Кэти Перри
Новости партнеров

Назван самый простой способ дезинфекции маски

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Michael Sohn / AP

Многоразовые защитные маски следует регулярно мыть. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на медиков и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Специалисты CDC рекомендовали мыть маски после каждого использования. Самый простой способ дезинфекции маски в домашних условиях заключается в стирке горячей водой и моющими средствами, вроде обычного мыла. По словам доцента Университета Алабамы (США) Пенни Уотс (Penni Watts), после названного способа дезинфекции маску следует тщательно просушить — в идеале, с помощью горячего воздуха.

Чистые тканевые маски следует хранить до следующего использования в закрытом бумажном пакете, чтобы не допустить появления на тканевой поверхности микробов и вирусов.

Представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США также заметили, что роль защитной маски может выполнять кусок старой футболки, шарф, бандана — при появлении на улице ими следует прикрывать рот и нос. CDC крайне не рекомендует приобретать медицинские маски типа N95, используемые врачами, чтобы не допустить дефицита защитных средств на рынке.

Необходимость регулярной очистки защитных масок в конце апреля подтвердил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. По словам специалиста, маски не нужно кипятить или прогревать в микроволновой печи — достаточно мыть аксессуар мыльной водой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How should I clean and store my face mask?
Врач раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски
Описан вред средств защиты во время пандемии коронавируса
Раскрыт способ повторного использования медицинской маски
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0121 мая

«Результат был предсказуем»

Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
10:49Сегодня

Решена загадка появления жизни на Земле

09:11Сегодня

Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских «Панцирь-С1» назвали геноцидом

06:35Сегодня

В Солнечной системе появился необычный объект

Наука и техника00:0317 мая

Из того, что было

Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
04:50Сегодня

Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус

04:16Сегодня

Оценена опасность излучения от смартфона

00:17Сегодня

Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России

Наука и техника00:0130 апреля

«Мурло капитализма»

Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
20:4121 мая

Ремонт подгоревшего «Адмирала Кузнецова» затянется и подорожает

19:3321 мая

В США показали «ошеломляющий ролик» с украинским Ан-225 «Мрiя»

17:5221 мая

Раскрыты итоги испытаний Су-57

Россия
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,2 тысячи
«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»
Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве
Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Российская медсестра в бикини стала мировой звездой
Ей восхищаются иностранцы, хвалят в сети и обсуждают политики
Песков ответил на вопрос о своей болезни
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Все материалы
Мир
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса
Выход США из Договора по открытому небу объяснили слежкой России за Трампом
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Сын саудовского журналиста Хашкуджи простил убийц отца
«Люди будут умирать»
Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?
В США оценили вероятность выхода из ракетного договора
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Зеленский заявил о российских войсках в Донбассе
Все материалы
Экономика
Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Цены на нефть обвалились
Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Тинькофф запустил собственный индекс деловой активности Tinkoff CoronaIndex
«Мейнстрим — бесконтактность и низкие цены»
Сооснователь Fix Price — о новых трендах ретейла в условиях пандемии
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции
«Она оперировала на кухне»
Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Двух россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
«Дети просили не убивать их»
Пособники фашистов казнили тысячи советских граждан. КГБ охотился на них десятки лет
Все материалы
Наука и техника
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Новый iPhone выйдет без наушников
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
Обнаружена главная причина неизлечимого рака
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Новорожденному впервые пересадили стволовые клетки
Все материалы
Спорт
Тутберидзе вернется из США в Россию
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Тихонов ответил рассказавшему о допинге в российском биатлоне Губерниеву
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Губерниев рассказал о победах российских биатлонистов с помощью допинга
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
В IIHF отреагировали на информацию о переносе ЧМ по хоккею из России в Швейцарию
Все материалы
Культура
Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пытками
Шальная императрица
Сексуальная свобода, попы и реки водки: какой видят жизнь Екатерины Великой иностранцы и россияне
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Последний путь и череда неудач
Как рассказать ребенку про смерть, чувства и проблемы
Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам
Вечно молодой
 
В России описали изменения в работе музеев и театров после пандемии коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
В Туле вступились за медсестру в бикини
«Люди думают, что в интернете все уже оплачено»
Из-за коронавируса россияне массово смотрят пиратские фильмы. Почему это плохо?
Доктор Мясников раскрыл истинный смысл фразы «кому положено умереть — помрут»
Россиянам покажут марафон Эль-Класико
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Новое шоу Собчак назвали провалом
Пиратские хроники
 
Все материалы
Ценности
Разный размер карманов на мужских и женских джинсах вызвал споры в сети
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Лицо незнакомца за спиной Дженнифер Лопес на домашнем фото перепугало фанатов
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Популярная блогерша испортила внешность пластикой и поделилась ужасом
Обувь любимого дешевого бренда россиян назвали устройством для пыток
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Мальчик сходил на рыбалку и раскрыл многолетнюю тайну
Необычный подарок бойфренда довел именинницу до истерики
Луиза ПьетрюичИсчезнувшая
Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
Пассажиры метро занялись сексом на опустевшей из-за коронавируса станции
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Служивший при 11 президентах США дворецкий Белого дома умер от коронавируса
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Все материалы
Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы
Прощай, Chevrolet Impala
Шесть десятилетий истории «Золотой антилопы» закончились
Lada XRay рискует исчезнуть из модельной линейки «АвтоВАЗа»
Суперкару De Tomaso Pantera — 50 лет!
Среднемоторное спорткупе стало олдтаймером — самое время вспомнить его историю
BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью
Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»
Подробности об электромобиле, который готовил Джеймс Дайсон — самый богатый человек Великобритании
Volkswagen будет собирать в России три новинки
Все материалы
Дом
Раскрыты масштабы ипотечного обвала в Москве
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Названы российские банки с самой дешевой ипотекой
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Американцы испугались общественных туалетов и отказались выходить на улицу
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
В Москве недосчитались новых квартир
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Урале взялись за ремонт сельских дорог
В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб
Россияне стали реже умирать от рака
В российском регионе внедрят масочное наблюдение
Все материалы