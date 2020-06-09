МВД показало видео с похищенными после ограбления инкассаторов миллионами рублей

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МВД России опубликовало видео с изъятыми у предполагаемых грабителей деньгами, которые были похищены ими в результате разбойного нападения на инкассаторскую машину в Красноярске 30 мая.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов с пачками денег. Они их пересчитывают и упаковывают. Задержанные в наручниках показывают места тайников, откуда силовики вынимают инкассаторские кассеты.

Изъяты более двух миллионов рублей, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным полиции, трое соучастников поделили похищенное поровну между собой. Один из них упаковал деньги и передал их на хранение знакомому, сказав, что это документы. Третий фигурант спрятал свою долю в гараже.

В Красноярске 8 июня прошла полицейская спецоперация с участием бойцов Росгвардии по задержанию троих подозреваемых. Пойманы ранее не судимые мужчины 1961, 1971 и 1980 годов рождения. Им вменяется разбой. Они готовились к ограблению инкассаторов с 2017 года, регулярно тренируясь в стрельбе. Организатор нападения собирал в парикмахерских волосы посетителей, чтобы подбросить их на место преступления и отвести подозрения.

В ходе нападения 30 мая преступники ранили двух инкассаторов — они получили тяжелые ранения рук. Врачи пообещали им восстановить их.

Нападавшие похитили два миллиона 320 тысяч рублей. За их поимку было обещано вознаграждение в один миллион рублей.

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