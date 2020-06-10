Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.

Прокуратура установила, что Пальме убил дизайнер Стиг Энгстрём (Stig Engstrom). Прокурор отметил, что не может предъявить ему обвинения, поскольку виновный погиб. По этой причине дело закрыли.

Петерссон добавил, что следствие так и не нашло орудие убийства. Пули, обнаруженные на месте происшествия, не смогли связать с конкретным пистолетом.

Энгстрёма назвали одним из подозреваемых в убийстве премьера еще в 2018 году. Основанием для этого стали показания свидетелей. Дизайнера допросили полицейские: во время беседы он путался в показаниях и не мог точно сказать, что делал в день гибели Пальме. Энгстрём покончил с собой в 2000 году.

Премьер-министр Швеции Улоф Пальме, лидер Социал-демократической партии, был застрелен в Стокгольме 28 февраля 1986 года, когда он возвращался с женой из кино без охраны.

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