Найден убийца кошек со знаменитого «кошачьего» острова в Японии

Найден человек, подозреваемый в убийстве десятков кошек со знаменитого «кошачьего» острова Умасима в Японии. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

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До недавнего времени на небольшом острове Умасима, располагающемся в 10 километрах от Кюсю, жили около сотни бездомных кошек. В сентябре 2017 года животные стали умирать один за другим, пока их не осталось меньше 30. Расследованием произошедшего занимались зоозащитники. Они выяснили, что кто-то раскладывал на острове рыбу со странным синим отливом. Кошки, которые ее ели, вскоре падали и умирали с пеной во рту. В октябре 2019 года информация об этом была передана в полицию.

Убийце удавалось уходить от наказания, пока его не поймал с поличным журналист из газеты «Майнити». Оказалось, что еду с отравой прятал престарелый мужчина, приезжавший на Умасиму из города Китакюсю. Он утверждает, что хотел истребить ворон, и отрицает причастность к гибели кошек. Ожидается, что подозреваемому будет предъявлен ряд обвинений, связанных с нарушением законов о защите животных.

В 2017 году сообщалось, что неизвестные убили бегемота Густавито, обитавшего в зоопарке столицы Сальвадора. 16-летнее животное пользовалось любовью среди посетителей, а его гибель получила большой резонанс среди жителей страны.

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