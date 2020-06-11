Принц Бельгии сходил на вечеринку во время стажировки и заразился коронавирусом

Иоахим, принц Бельгийский, сходил на несколько вечеринок, будучи на стажировке в Испании, и заразился коронавирусом. Об этом сообщает The Local.

28-летний сын принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте прибыл на стажировку в Кордову, Андалусия, в конце весны. Там принц посетил несколько вечеринок и после одной из них, проходившей в частном доме, почувствовал себя плохо. Он прошел тест на новую коронавирусную инфекцию и спустя два дня узнал, что заболел.

Так как в Испании на тот момент было разрешено собираться группами не более 15 человек, а на вечеринке присутствовали 27 гостей, его признали виновным в нарушении режима самоизоляции и обязали выплатить штраф в размере 10,4 тысячи евро (821 тысяча рублей).

Принц Иохаим сообщил, что глубоко раскаивается в своем поступке и оплатит штраф в полном размере.

В очереди престолонаследия принц занимает десятое место.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. Болезнь также выявили у князя Монако Альбера II и у британского принца Чарльза. 27 марта умерла 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская.

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