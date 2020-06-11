Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Из московского бара Ulysses, названного любимым заведением актера Михаила Ефремова, в котором тот находился в день смертельной аварии, пропали записи камер наблюдения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что это выяснилось во время следственных действий в заведении. Актер якобы вышел из бара, после чего устроил ДТП. Копий видеозаписи у сотрудников заведения не оказалось.

Бар Ulysses находится рядом с домом артиста.

Ранее сообщалось, что Ефремов в день смертельного ДТП дважды посещал бар Ulysses. Первый раз он приехал туда в 09:19 утра и пробыл там полчаса. Во второй раз Ефремов посетил бар вечером, в 21:03, и уехал спустя 34 минуты.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в Москве. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, Сергей Захаров, водитель фургона, скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал. Свою вину он признал и по решению суда был отправлен под домашний арест.

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