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Рассекречены новые модели iPhone

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Фото: Jason Lee / Reuters

До конца года Apple выпустит девять моделей iPhone. Об этом сообщает издание MySmartPrice со ссылкой на закрытый отчет DigiTimes.

Журналисты издания обнаружили в базе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) девять новых моделей смартфонов Apple, зарегистрированных под именами A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411. В отчете говорится, что рассекреченные номера до этого не встречались в классификации Apple, что позволяет предполагать, что они принадлежат линейке iPhone 12.

DigiTimes полагает, что на девять наименований приходятся модели iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max с накопителями разных объемов. В описании устройств указано, что все они работают с iOS 13, при этом iPhone 12 должны иметь поддержку запланированной на июнь iOS 14. Вероятно, до момента выпуска гаджетов Apple обновит записи в базе ЕЭК.

Также в базе регулятора нашли упоминание модели A2330, которая относится к компьютеру Mac с поддержкой macOS 10.15. Авторы отчета предположили, что в базе был упомянут компьютер, работающий на процессорах производства Apple.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что Apple приняла решение отказаться от чипов Intel в компьютерах Mac в пользу процессоров собственного производства. По данным агентства, компания анонсирует новые девайсы на мероприятии WWDC, которое начнется 22 июня. При этом первые подобные компьютеры выйдут не раньше 2021 года.

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