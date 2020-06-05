Подтвержден перенос iPhone 12

Выход нового iPhone может быть сорван. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора партнера Apple Broadcom.

Агентство ссылается на телефонный разговор исполнительного директора Broadcom Хока Тана (Hock Tan), состоявшегося между топ-менеджером и аналитиками компании в четверг. Тан заявил о «задержке основного продукта» у «крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке». Журналисты полагают, что Хок Тан имел в виду перенос выпуска iPhone.

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«В этом году мы не ожидаем роста доходов до четвертого финансового квартала», — подтвердил опасения в разговоре с аналитиками топ-менеджер. По словам Тана, задержка вызвана пандемией коронавируса, из-за которого инженерам Apple и компаний-партнеров пришлось работать из дома. Исполнительный директор Broadcom отметил, что в новом продукте «ничего не изменится» ни с точки зрения дизайна, ни с точки зрения железа.

Broadcom — американская компания, занимающаяся выпуском полупроводниковой продукции, также вовлеченная в область проводных и беспроводных коммуникаций. Агентство подчеркнуло, что производители смартфонов обычно заказывают компоненты для девайса за несколько месяцев до релиза продукта.

В конце апреля информированные источники The Wall Street Journal заявили, что выход новых смартфонов Apple задержится. Причинами были названы ослабление глобального спроса на смартфоны из-за пандемии и увеличение заказов на сборку девайсов от других производителей гаджетов.

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