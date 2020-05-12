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Раскрыты характеристики iPhone 12

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Кадр: FRONT PAGE TECH / YouTube

Количество встроенной памяти в новых iPhone будет увеличена, некоторые модели получат дисплей повышенной четкости. Об этом заявил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) в ролике на YouTube-канале Front Page Tech.

Apple откажется от версии с 64 гигабайт встроенной памяти — данный формат использовался в iPhone последних трех поколений. Проссер считает, что накопитель на 64 гигабайт не удовлетворяет всех потребностей пользователя. Согласно раскрытой информации о характеристиках девайсов, модели iPhone 12 с экранами на 5,4 и 6,1 дюймов будут доступны в версиях с 128 и 256 гигабайт встроенной памяти.

Топовые модели линейки — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — выйдут с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюймов соответственно и также получат 128 гигабайт в стартовой модификации. Также будут доступны версии с 256 и 512 гигабайт встроенной памяти. Всего в линейке будет четыре смартфона, которые получат OLED-дисплей, чип A14, поддержку работы в сетях пятого поколения.

Джон Проссер также подтвердил, что модели iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат экран с поддержкой технологии ProMotion. В этом случае частота обновления информации на дисплее увеличится с 60 до 120 герц. Данная технология уже была применена в iPad Pro.

В конце апреля Проссер заявил, что самый доступный смартфон флагманской линейки — iPhone 12 — будет стоить от 649 долларов. Модель с 6,1-дюймовым экраном обойдется в 749 долларов, iPhone 12 Pro можно будет приобрести за 999 долларов. iPhone 12 Pro Max, который окажется топовым аппаратом линейки, будет оценен в 1099 долларов.

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