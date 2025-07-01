Названы главные покупатели мороженого России

«Супермаркеты» Т-Банка: Больше всех на мороженое тратятся люди старше 45 лет

Чаще всего россияне покупают мороженое в выходные дни в вечерние часы, при этом в большинстве случаев этот продукт любят сочетать с пивом, говорится в исследовании сервиса «Супермаркеты» от Т-Банка совместно с аналитическим проектом T-Data. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Изучая спрос на мороженое в 2024—2025 годах, аналитики пришли к выводу, что резкий сезонный всплеск спроса на мороженое приходится на начало жары, в конце мая — начале июня. Уточняется, что в северных и центральных регионах России рост спроса на этот продукт при повышении температуры выражен сильнее, чем в южных.

«Самые активные покупатели — молодежь до 25 лет, но больше всего тратят клиенты старше 45 лет и с высоким доходом. Пик покупок приходится на пятницу—воскресенье, 44,5 процента всех заказов. В вечерние часы, после 21:00, растет средний чек и стоимость одной позиции — до 198 и 107 рублей соответственно: потребление становится менее утилитарным и более эмоциональным», — говорится в документе.

Уточняется, что наибольший сезонный рост спроса на мороженое зафиксирован в городах Урала и Поволжья. Абсолютным лидером стала Пермь: в первую неделю июня спрос вырос в 3,6 раза по сравнению с маем. На втором месте Уфа с ростом в 3,5 раза. При этом самыми активными покупателями мороженого в 2024 году стали молодые клиенты до 25 лет.

«Однако тратят на мороженое они заметно меньше: в среднем всего 125 рублей за заказ. Аудитория старше 45 лет выбирает более дорогие позиции — средний чек в этой группе достигает 177 рублей, что может быть связано с покупками на семью или предпочтением премиальных брендов. Мужчины совершают чуть больше покупок, чем женщины, — 51 процент против 49 процентов», — также говорится в исследовании.

Исследователи выяснили, что чаще всего к мороженому россияне покупают соки, воды и напитки, среди которых явный лидер — пиво. Следом идут молочная продукция и яйца — 40 процентов случаев, фрукты и овощи — 26 процентов. Пик заказов приходится на период с 12:00 до 19:00 в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00, в сумме на эти дни недели приходится 44,5 процента покупок мороженого.

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