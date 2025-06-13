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07:00, 13 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы самые популярные у россиян завтраки

Яичница-глазунья оказалась самым популярным завтраком у россиян
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: stockking / Freepik

59 процентов опрошенных россиян назвали яйца своим любимым блюдом. Такой завтрак оказался популярнее каши, сэндвичей, творога и йогурта, а также блинов и оладий, выяснила медиаплатформа о еде Food.ru. С результатами исследования аналитиков ресурса ознакомилась «Лента.ру».

Исследование показало, что россияне выбирают классические варианты приготовления яиц: 46 процентов опрошенных со всей страны завтракают яичницей-глазуньей, 42 процента — омлетом, 38 процентов — яйцами всмятку. Наименее популярным способом приготовления оказался скрэмбл — его выбрали лишь 12 процентов опрошенных россиян.

Вкусовые предпочтения отличаются у опрошенных разных возрастов. Чаще всего яйца на завтрак выбирают люди в возрасте от 36 до 50 лет — так ответили 64 процента респондентов этой категории. Практически не отстает и группа старше 65 лет, где яйца предпочитает 61 процент участников. Молодежь (18–35 лет) также активно голосует за яйца — 60 процентов. А вот наименьший интерес к этому продукту у подростков младше 18 лет — всего 41 процент.

Категория тех, кто вообще не ест яйца, минимальна: во всех возрастных группах она не превышает два процента, за исключением подростков до 18 лет — среди них таких пять процентов.

«Проведенный опрос подтвердил, что блюда из яиц — это универсальный завтрак, который россияне любят независимо от возраста и региона проживания. Другой вопрос, что пищевые привычки и образ жизни мотивируют жителей нашей страны экспериментировать с таким обычным на первый взгляд продуктом. Глазунья остается вне конкуренции как дань традиции, а модные тренды вроде яйца пашот и скрэмбла активно интегрируются в повседневное меню, особенно у молодого поколения. Такую же тенденцию мы наблюдаем при выборе рецептов нашими пользователями на медиаплатформе: читатели любят искать нестандартные варианты приготовления блюд из яиц», — прокомментировала Анна Шумовская, директор по контенту X5 Media.

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co изучили предпочтения россиян относительно фастфуда. Выяснилось, что 24 процента предпочитают гамбургеры, чизбургеры и бутерброды, 15 процентов — шаурму, а еще 14 — чебуреки, беляши и пирожки.

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