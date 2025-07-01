На российском комбинате решили ввести четырехдневную рабочую неделю

На ЧЭМК решили ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября 2025 года

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) решил перевести административный персонал всех структурных подразделений на четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября 2025 года в целях реализации антикризисной программы. Об этом сообщает ТАСС .

Как заявили в компании, из-за высокой нестабильности валютного курса, неблагоприятной ситуации на рынках ферросплавов и сильного снижения потребительского спроса, а также для поддержания финансово-экономической стабильности, ЧЭМК внедряет антикризисную программу.

В рамках этой программы с 1 сентября административные сотрудники всех подразделений, работающие в дневное время, будут переведены на сокращенную рабочую неделю — четыре дня вместо пяти — до конца 2025 года. Всего новая мера затронет 1,2 тысячи человек.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, усомнилась в том, что в РФ в ближайшие семь лет введут четырехдневную рабочую неделю. Она считает, что такое развитие событий сложно представить ввиду состояния экономики и дефицита рабочих рук.