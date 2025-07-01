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07:00, 1 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы исчезающие с рынка труда профессии

HR-эксперт Кладов: ИИ могут заменить кассиров, операторов и водителей такси
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Многие линейные должности, которые еще вчера казались незыблемыми, вытесняются автоматизацией, рассказал эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. Исчезающие с рынка профессии он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Под угрозой «вымирания», по словам HR-эксперта, профессии, в которых много повторяющихся действий и минимум креативности.

«По прогнозам специалистов, 1,1 миллиарда человек уже к 2032 году могут быть заменены автоматизированными системами, алгоритмами. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, более 50 процентов работников должны будут пройти переквалификацию, потому что рутинные задачи будет выполнять искусственный интеллект и автоматика», — сообщил Кладов.

Собеседник «Ленты.ру» указал, что, по мнению ученых, в течение ближайших двух десятилетий под наибольшим риском автоматизации находятся:

• операторы логистики;
• кассиры;
• водители такси;
• кладовщики;
• сборщики;
• упаковщики;
• контролеры качества;
• операторы кол-центров;
• административные работники, выполняющие большей частью рутинные задачи (офис-менеджеры, младшие бухгалтеры и юристы);
• специалисты, обладающие базовыми навыками в ИТ;
• журналисты;
• переводчики, работающие с текстом.

Больше всего защищены от замещения своих функций инструментами искусственного интеллекта (ИИ), по словам Кладова, представители высшего руководящего звена, специалисты, в работе которых требуется не только использование экспертных навыков, но и эмпатии, глубинных механизмов анализа и управления, а также критического мышления.

«Соискателям, особенно тем, чьи профессии подвержены высокой автоматизации, важно заранее адаптироваться к меняющемуся рынку труда. Прежде всего стоит сосредоточиться на развитии навыков, которые сложно заменить машинами: креативность, критическое мышление, эмоциональный интеллект и способность к комплексному решению проблем. Также полезно развивать навыки работы с новыми технологиями и искусственным интеллектом, чтобы не только конкурировать с автоматизацией, но и эффективно использовать ее возможности», — поделился эксперт.

Переквалификация и повышение квалификации в смежных или перспективных сферах, таких как управление проектами, аналитика данных, цифровой маркетинг или IT, помогут сохранить востребованность

Андрей КладовHR-эксперт

Ранее россиянам представили список самых перспективных профессий в 2025 году. На первом месте оказались инженеры в области ИИ с доходом от 250 тысяч рублей. Далее идут DevOps-инженеры, которые отвечают за разработку, развертывание и поддержку программного обеспечения (ПО) для бесперебойной работы команд. Зарплата таких специалистов составляет около 234,4 тысячи рублей в месяц.

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