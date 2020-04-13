Описан дизайн новых iPhone

Корпорация Apple планирует внести существенные изменения во внешний вид новых iPhone. Об этом узнал Bloomberg.

У будущих моделей не будет закругленных углов. Торцы гаджетов планируется выполнить из нержавеющей стали, как у iPad Pro, представленного в 2018 году.

Также планируемые новинки будут оснащаться увеличенным экраном. Кроме того, они получат новый процессор и модуль связи 5G.

Ранее 13 апреля инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) опубликовал часть презентации Apple, на которой должны были представить новый iPad Pro. Позже он удалил запись со словами, что эти материалы были «только для внутреннего использования».

26 марта источники издания Nikkei выяснили, что Apple отложит выпуск следующего поколения смартфонов. Такое решение может быть принято в связи с пандемией коронавируса, которая влияет на поставки девайсов.

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