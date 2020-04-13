В сеть слили отмененную презентацию Apple

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) опубликовал часть презентации Apple, на которой должны были представить новый iPad Pro. Позже он удалил запись со словами, что эти материалы были «только для внутреннего использования».

На слитых в сеть кадрах, которые доступны в Telegram-канале Alex.Chuck, виден отрывок презентации Apple с описанием устройства лидара. Вероятно, полноценная презентация устройства должна была состояться в марте 2020 года, однако ее отменили из-за пандемии коронавируса.

«Хотя презентация и выглядит на 100 процентов натуральной и действительно похожа на то, что должна была быть на мероприятии, она предназначалась для внутреннего использования, и я не должен был ее публиковать. Моя вина, ребят», — написал Проссер после того, как удалил оригинальный пост.

Apple представила новый планшет iPad Pro 18 марта. Он получил новый процессор A12Z Bionic с системой Neural Engine, а также двойную камеру со сканером LiDAR для точного измерения глубины пространства. Стоимость iPad Pro с диагональю 11 дюймов начинается от 70 тысяч рублей, топовая версия планшета с 12,9-дюймовой диагональю, одним терабайтом памяти и сотовым модулем обойдется в 146 тысяч рублей.

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