В начале торгов на Московской бирже курс рубля рухнул по отношению к основным валютам. Доллар вырос выше 69 рублей, а евро поднялся до 78,5 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:10 доллар стоит 68,19 рубля, а евро — 78,51 рубля. В последний раз на таких уровнях российская валюта торговалась неделю назад.

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Основные российские индексы также падают, индекс Мосбиржи на 1,59 процента, а РТС — на 2,35 процента.

Ослабление российской валюты связано ситуацией в США. После сообщений о рекордных коммерческих запасах нефти стоимость сырья пошла вниз. Сорт Brent приблизился к 40 долларам за баррель, а WTI опустился ниже 38 долларов.

Кроме того, прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) по безработице и сокращению ВВП в текущем году обеспокоил инвесторов и привел к росту доллара по отношению к менее надежным валютам.

В начале недели, когда страны ОПЕК+ договорились продлить максимальные ограничения добычи нефти на июнь, рубль поднимался до максимума за последние три месяца.

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