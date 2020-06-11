Экс-жену Ефремова удивило отсутствие приглашения на пьянку перед ДТП

Экс-жену Михаила Ефремова Ксению Качалину удивило отсутствие приглашения на пьянку перед смертельным ДТП. Об этом она сообщила в беседе с журналистами издания «Московский Комсомолец».

«Я не думаю, что виноват алкоголь, во-первых. А, во-вторых, вероятнее всего, была прекрасная пьянка. Странно, что меня туда не позвали», — заявила актриса.

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Она рассказала, что узнала о трагедии от журналистов, и пошутила, что, если бывший супруг отправится в тюрьму, то ей не у кого будет брать деньги. «Да я смеюсь… Не над гибелью человека», — сказала Качалина.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

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