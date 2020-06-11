Лидер «Океана Эльзы» во второй раз отказался от мандата депутата Рады

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата депутата Верховной Рады. Об этом сообщает «112 Украина».

Он заявил, что считает свою миссию выполненной, так как возглавляемая им партия «Голос» прошла в парламент. Далее музыкант собирается заниматься неким образовательным проектом, однако подробностей он не раскрыл.

Вакарчук отказался от депутатского мандата уже во второй раз. В 2007 году на внеочередных выборах в Раду Вакарчук прошел в парламент по спискам политической силы Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона», но через год добровольно сложил полномочия.

В мае 2019 года Вакарчук создал партию «Голос» для участия в парламентских выборах и прошел с ней в Верховную Раду, однако уже в марте 2020-го передал руководство партией депутату Кире Рудык. От активной партийной деятельности Вакарчук отказался. По словам музыканта, он хотел иметь больше времени на то, чтобы «объединять и развивать».

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