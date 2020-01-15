Вакарчук нашел на курортах Таиланда «большинство украинцев»

Лидер группы «Океан Эльзы» и партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что в Таиланде отдыхает большинство украинцев. Об этом сообщает «Радiо свобода».

Депутат подтвердил, что отдыхал в Таиланде на новогодних каникулах. «Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев», — заявил Вакарчук. Он рассказал, что пробыл на курорте около недели, а обратно летел рейсом «Международных авиалиний Украины».

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В июне 2019 года в Украинской ассоциации туристических агентств назвали самые популярные у украинцев страны для отпуска. Ими оказались Турция, Испания, Греция и Италия, сообщал «Обозреватель».

Издание «НВ» со ссылкой на данные Министерства экономики и оценки экспертов сообщало, что за границу ездит отдыхать около 4,5 миллиона украинцев в год. Самыми популярными направлениями традиционно являются Турция и Египет. Таким образом, отпуск за рубежом проводят около 10 процентов украинцев: по последним данным, всего в стране проживает 41,9 миллиона человек.

В начале января украинские СМИ опубликовали фотографии отдыха президента Владимира Зеленского на роскошном курорте в Омане. Пресс-служба главы государства утверждала, что он отправился в Оман за свой счет и проведет официальные встречи на высшем уровне. Зеленскому пришлось прервать поездку из-за крушения украинского Boeing в Иране. В партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрили, что глава страны вел в Омане тайные переговоры с Россией.

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