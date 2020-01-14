Украинцы стали реже ездить в Россию

Граждане Украины в 2019 году стали реже ездить в Россию. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, за прошедший год количество украинцев, которые пересекли границу с Россией, снизилось на 800 тысяч. Пассажиропоток на российско-украинской границе уменьшился за год на 10 процентов и составил семь миллионов человек.

Существенно уменьшилось и число граждан Украины, которые ездили в Белоруссию (на 9 процентов) и Молдавию (более чем на 6 процентов).

Всего в 2019 году украинскую границу пересекли свыше 102 миллионов человек. В то же время на сухопутных пунктах пропуска пассажиропоток с ЕС остался на уровне 2018 года. Тем не менее украинцы в прошедшем году стали на 30 процентов чаще пользоваться самолетами — более 15 миллионов человек.

В июле 2019 года сообщалось, что почти пятая часть трудоспособного населения Украины находится на заработках за границей. Согласно данным за 2018 год, за рубежом находились 3,2 миллиона украинских трудовых мигрантов.

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