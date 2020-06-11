Полицейские предложили россиянину водку и спасли его от самоубийства

В Москве полицейские предложили россиянину водку и таким образом спасли его от самоубийства. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

В полицию обратился житель дома на Старобитцевской улице. Хозяин квартиры сообщил приехавшим полицейским, что его знакомый закрылся в комнате и встал на карниз. Полицейские рассказали, что выломали дверь, увидели мужчину на балконе и начали уговаривать его вернуться в комнату. В процессе переговоров они предложили ему выпить, налили стакан воды и сказали, что это водка. В момент, когда мужчина потянулся за стаканом, его схватили за руку и затянули обратно в помещение. Сотрудникам ведомства помогал хозяин квартиры.

Мужчину доставили в отдел полиции и передали медикам. Он пояснил, что пришел к другу перекусить, а потом все «было как в тумане», при этом в день произошедшего он выпивал. Как рассказал владелец жилья, друг пришел к нему рано утром, сначала он его выгнал, так как все спали. В 7 утра он вернулся и попросил помыться и постирать вещи. Хозяин квартиры услышал, как его друг закрылся в комнате и начал с кем-то разговаривать, завел с ним диалог, понял, что тот вышел на балкон, и вызвал полицию. И мужчина, и его друг заявили, что раньше таких случаев не происходило.

В январе глава города Шелехов в Иркутской области Сергей Лапин спас местного жителя, который попытался совершить самоубийство у здания мэрии. Он смог потушить пламя своей курткой, пострадавшего доставили в больницу, он получил ожоги около 70 процентов тела.

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