Кабаны погнались за гиеной ради спасения раненого поросенка

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями противостояния гиены и бородавочников. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы в Newsflare.

По словам автора видео, сначала он заметил гиену. «Она была полностью сосредоточена на чем-то в кустах у дороги», — рассказывает он. Чтобы выяснить, что именно заинтересовало хищника, ему пришлось отъехать назад. Оказалось, что за кустом стоит семейка бородавочников: самец, самка и поросенок с раной на задней ноге, которая, видимо, и привлекла внимание гиены.

Заметив хищника, бородавочники бросились удирать. Гиена бросилась за ними. Но стоило семье кабанов повернуться, и ситуация полностью изменилась. Теперь убегал хищник, а свинья гналась за ним. Она не отставала от гиены, пока та не сдалась, и тем самым спасла раненого поросенка. «Для обороны у бородавочников есть устрашающее оружие: их острые бивни, — объясняет автор видео. — И, видимо, гиена понимала, как они опасны».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2019 году сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке стали свидетелями драки леопардов за бородавочника, пойманного одним из них. Пока хищники дрались, кабан пустился наутек.

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