Эффективность снятия карантина в России оценили

Итальянский вирусолог, профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи Андреа Крисанти оценил эффективность снятия карантинных мер в России. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК. По словам специалиста, снятие ограничений в отдельных отраслях при сохранении ряда мер может иметь смысл. Одновременно он подчеркнул, что невозможно на долгие месяцы запирать людей дома.

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По состоянию на пятницу, 12 июня, в мире с начала эпидемии коронавирусом заразились 7,51 миллиона человек, из них больше полумиллиона — в России. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настаивают на том, что в глобальном плане ситуация с COVID-19 ухудшается.

С 9 июня в Москве перестал действовать режим самоизоляции. Горожанам разрешили без ограничений выходить на улицу, отменены спецпропуска. В то же время жители столицы должны носить маски и перчатки в общественных местах. В Кремле снятие ограничений стремительным не считают.

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